OnePlus представила смартфон Nord N300 5G с батареей на 5000 мАч за 230 долларов

Компания OnePlus представила новый смартфон, который относится к серии Nord и является самым доступным аппаратом компании.

Модель под названием Nord N300 5G пришла на смену Nord N200 5G, причем этот смартфон пользовался большой популярностью на рынке США.

Доля смартфона составляла 60% от общих продаж смартфонов Nord.

Новинка основана на базе процессора Dimensity 810, дополненного 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти.

Аппарат будет предлагаться только в одной конфигурации и в одном цвете. Стоимость Nord N300 5G составит 230 долларов, а продажи устройства начнутся 3 ноября.

В Nord N300 5G установлен 6,56 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

В экране есть каплевидный вырез, за которым находится 8 Мп фронтальная камера. С тыльной стороны установлена двойная камера с датчиками на 48 и 2 Мп.

Питание Nord N300 5G осуществляется за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч. Заряжать его можно блоком питания мощностью 33 Вт.

Также в новинке есть NFC и сканер отпечатка пальца в кнопке питания на боковой грани.