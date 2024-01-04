OnePlus представила смартфон Ace 3 с Snapdragon 8 Gen 2 и АКБ на 5 500 мАч

OnePlus представила в Китае смартфон OnePlus Ace 3, который позиционируется как субфлагманское устройство. С чипом Snapdragon 8 Gen 2 на борту, устройство является конкурентом таких моделей, как Realme GT 5, Redmi K70, iQOO Neo 9 и Honor 90 GT в Китае.

OnePlus Ace 3 имеет похожий на последние флагманские модели OnePlus и устройства Ace-серии дизайн. Спереди Ace 3 имеет изогнутую OLED-панель с отверстием для камеры по центру, а задняя панель оснащена круглым модулем камеры с тройной камерой.

Размеры устройства составляют 163,30 х 75,27 х 8,8 мм, а вес — 207 граммов. Покупатели могут выбрать Ace 3 в цветовых вариантах, таких как Star Black, Moon Sea Blue и Sand Gold.

Ace 3 оснащен 6,7-дюймовой OLED-панелью ProXDR от BOE, которая предлагает разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и 10-битную цветовую гамму. Кроме того, она обеспечивает пиковую яркость 4 500 нит, как у экрана OnePlus 12. Кроме того, экран оптимизирован для улучшенного игрового опыта.

OnePlus Ace 3 оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Это первый телефон на базе SD8G2 с мощной батареей ёмкостью 5 500 мАч. Несмотря на то, что устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводная зарядка отсутствует.

Ace 3 оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ встроенной памяти. Он поставляется с предустановленной Android 14 на базе ColorOS 14. У него есть такие функции, как двойная поддержка SIM-карт, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, стерео-динамики, линейный мотор по оси X и переключатель уведомлений.

Для селфи OnePlus Ace 3 оснащен 16-мегапиксельной, задняя камера имеет 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX890 с поддержкой оптической стабилизации. Дополняют ее 2-мегапиксельная макрокамера и 8-мегапиксельный широкоугольный объектив.

OnePlus Ace 3 поступил в продажу в Китае в трех вариантах с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ, а также 16 ГБ и 1 ТБ памяти по цене от 33 тыс. до 44 тыс. рублей в эквиваленте. Он поступит в продажу 8 января. В настоящее время открыты предзаказы.

OnePlus Ace 3 останется эксклюзивным для китайского рынка. Однако его переименованная версия под названием OnePlus 12R дебютирует вместе с OnePlus 12 23 января на рынках Северной Америки, Европы и Индии.