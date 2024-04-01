OnePlus представила Nord CE4 с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ на 5000 мАч

Компания OnePlus представила свой новый смартфон Nord CE4, который стал первым устройством бренда, оснащенным процессором Snapdragon 7 Gen 3. Этот мощный чип способен достигать скорости до 900 000 баллов в AnTuTu.

Одной из главных особенностей Nord CE4 является его батарея повышенной емкости 5500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Блок питания для быстрой зарядки входит в комплект. С помощью этой технологии смартфон может быть полностью заряжен всего за 29 минут. Кроме того, технология Battery Health Engine продлевает срок службы аккумулятора до 4 лет.

Nord CE4 также имеет особый корпус с технологией амортизации, что делает его устойчивым к падениям с высоты до 1,5 метра на мраморную поверхность. Устройство также имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. Экран смартфона обнаруживает, когда он мокрый, и позволяет использовать его с влажными руками или под дождем без ложных касаний.

Камеры OnePlus Nord CE4 остались практически неизменными по сравнению с предыдущей моделью Nord CE3. Основная камера имеет сенсор Sony LYT-600 размером 1/1,95 дюйма с оптической стабилизацией и позволяет записывать видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду или в формате 1080p при 60 кадрах в секунду. Кроме того, на задней панели есть широкоугольная камера на 8 Мп, а на передней панели — камера на 16 Мп.

OnePlus Nord CE4 оснащен 6,7-дюймовым экраном FullHD+ AMOLED с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц.

Внутри устройства установлен 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой 2,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 720. Смартфон доступен в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, с возможностью расширения с помощью карт microSD до 1 ТБ. OnePlus Nord CE4 работает на операционной системе Android 14 с оболочкой OxygenOS 14.0.

OnePlus Nord CE4 будет доступен в двух цветовых вариантах: сером и зеленом с мраморной текстурой. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и будет получать обновления в течение 4 лет.

Продажи OnePlus Nord CE4 начнутся 4 апреля в Индии. Цена модели составляет 25 000 рупий (27 800 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, и 27 000 рупий (29 900 рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.