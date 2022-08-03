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OnePlus представила флагман OnePlus 10T с Snapdragon 8 Plus Gen 1 за 700 евро

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Компания OnePlus провела презентацию своего флагманского смартфона, который с сегодняшнего дня стал доступен для заказа.

Первые покупатели получат свои устройства только в конце месяца. OnePlus представила флагман OnePlus 10T по цене 700 евро. Модель оснащена 6,7-дюймовым экраном OLED с частотой обновления 120 Гц.

В экран встроен сканер отпечатка пальца. На передней панели расположена селфи-камера с модулем на 16 Мп, а на задней панели установлена тройная камера с модулями на 50 Мп Sony IMX766, 2 и 8 Мп.

OnePlus представила флагман OnePlus 10T с Snapdragon 8 Plus Gen 1 за 700 евро

Что касается автономности, то модель получила аккумулятор на 4 800 Мач с поддержкой 150-ватной зарядки. Среди прочего можно еще отметить наличие Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, NFC, стереодинамиков, а также ОС Android 12 с интерфейсом Oxygen OS 12.1.

Размеры OnePlus 10T — 163 x 75,37 x 8,77 мм, масса — 204 грамма. За 700 евро в Европе предлагают аппарат в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Еще в продаже есть вариант 16/256 ГБ, который оценен на 100 евро дороже.

OnePlus представила флагман OnePlus 10T с Snapdragon 8 Plus Gen 1 за 700 евро OnePlus представила флагман OnePlus 10T с Snapdragon 8 Plus Gen 1 за 700 евро OnePlus представила флагман OnePlus 10T с Snapdragon 8 Plus Gen 1 за 700 евро

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