OnePlus представила 13T с чипом Snapdragon 8 Elite и батареей на 6260 мАч

Компания OnePlus официально представила компактный флагман OnePlus 13T на рынке Китая 24 апреля 2025 года. Устройство сочетает высокую производительность, рекордную для своего класса батарею и продуманный дизайн. Стартовая цена составляет 3399 юаней ($470), а с учетом субсидий — от 2899 юаней ($400).

Смартфон оснащён 6,32-дюймовым FHD+ LTPO AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковым уровнем яркости до 2400 нит и минимальными рамками. Вес устройства составляет 185 граммов, корпус сбалансирован по массе и доступен в трёх вариантах: Morning Mist Gray, розовый (стекло из кораллового флиса) и чёрный Cloud Ink Black (шелковистое стекло).

OnePlus 13T работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite и набрал более 3 миллионов баллов в тесте AnTuTu — впервые для устройств с компактным форм-фактором. Он поставляется с ColorOS 15 на базе Android 15, получает поддержку AI-флеш-памяти и обещает до пяти лет обновлений.

Одним из главных отличий устройства стала батарея емкостью 6260 мАч — самая большая в мире среди компактных смартфонов. Быстрая зарядка поддерживается на уровне 80 Вт. За теплоотвод отвечает система Glacier с испарительной камерой VC 4400 мм² и общей площадью рассеивания 37 000 мм².

Модель оснащена основной камерой Sony LYT700 на 50 Мп, 50-мегапиксельным телеобъективом с двукратным оптическим зумом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Обработка изображений поддерживается системой ИИ и позволяет получать фото без теней. Отсутствие сверхширокоугольного объектива остаётся единственным значимым ограничением камеры.

По части связи смартфон получил G1 Wi-Fi-чип, 360-градусную антенну и улучшенный сигнал — до 50% мощнее в сравнении с предыдущими поколениями. OnePlus позиционирует 13T как новое определение компактного флагмана для требовательных пользователей.