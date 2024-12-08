Главная » Новости

OnePlus предложила пожизненную гарантию на дисплеи своих смартфонов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

OnePlus анонсировала новую инициативу для решения проблемы «зелёной линии», возникающей на экранах некоторых смартфонов с AMOLED-дисплеями.

Эта проблема получила широкое внимание, особенно в Индии, где пользователи сообщали о появлении постоянной зелёной линии на своих устройствах.

Компания запустила трёхступенчатую программу под названием «OnePlus Green Line — решение без забот», направленную на устранение существующих проблем и предотвращение их появления в будущем.

Программа включает в себя три ключевых направления: улучшение конструкции дисплея, усиление контроля качества и предоставление пожизненной гарантии на дисплей.

В рамках первого этапа OnePlus внедрит «улучшенный слой герметизации краёв» в будущие дисплеи AMOLED. Этот слой будет использовать герметизирующий материал PVX, который замедляет проникновение влаги и кислорода, что должно продлить срок службы дисплея и снизить вероятность возникновения зелёной линии.

Второй этап включает тщательную проверку качества, где дисплеи будут подвергаться более 180 тестам, в том числе тесту «Двойной 85», который имитирует экстремальные условия с температурой 85 °C и влажностью 85 %.

Наконец, OnePlus предлагает пожизненную гарантию на устранение проблемы с зелёной линией для всех моделей смартфонов, независимо от состояния гарантии. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, смогут получить бесплатную замену дисплея, даже если их устройство уже не на гарантии.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.