OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.13 EUR/RUB: 77.54 BTC/USD: 8756.9

27 июля : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

26.06.2020 19:29

OnePlus готовит новый телевизор, который будет являться самым доступным в линейке компании.

Глава китайского производителя опубликовал рендерные изображения своего самого дешевого телевизора.

На первом изображении показали толщину панели, причем она тоньше, чем современные смартфоны. Заявлено, что толщина модели составит всего 6,9 мм.

OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

На других рендерах продемонстрировали толщину боковых и верхней рамок. Также было указано, что площадь экрана в телевизоре займет 95% площади передней панели.

Ранее сообщалось, что новый телевизор OnePlus оснастят акустической системой с развернутыми на 90 градусов динамиками, а также заднюю панель с оформлением под карбон.

Презентация нового телевизора состоится 2 июля. Ожидается что телевизор будет стоить от 145 до 265 долларов в зависимости от диагонали.

OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

OnePlus показала свой самый дешевый телевизор OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги