OnePlus показала свой самый дешевый телевизор

OnePlus готовит новый телевизор, который будет являться самым доступным в линейке компании.

Глава китайского производителя опубликовал рендерные изображения своего самого дешевого телевизора.

На первом изображении показали толщину панели, причем она тоньше, чем современные смартфоны. Заявлено, что толщина модели составит всего 6,9 мм.

На других рендерах продемонстрировали толщину боковых и верхней рамок. Также было указано, что площадь экрана в телевизоре займет 95% площади передней панели.

Ранее сообщалось, что новый телевизор OnePlus оснастят акустической системой с развернутыми на 90 градусов динамиками, а также заднюю панель с оформлением под карбон.

Презентация нового телевизора состоится 2 июля. Ожидается что телевизор будет стоить от 145 до 265 долларов в зависимости от диагонали.