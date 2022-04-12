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OnePlus подтверждает запуск Nord Buds и еще двух смартфонов 28 апреля

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Прошла всего пара недель после глобального запуска OnePlus 10 Pro , но у бренда уже запланировано еще одно новое событие. OnePlus объявила о мероприятии по запуску 28 апреля, на котором будут представлены два новых телефона и пара наушников.

Объявлено в Твиттере , OnePlus проведет виртуальное мероприятие по запуску 28 апреля, ориентированное на своих клиентов в Индии. На мероприятии будет представлен «множество устройств OnePlus», а на тизерном изображении четко показаны три разных устройства.

Единственным очевидным устройством, которое появится 28 апреля, будут OnePlus Nord Buds, информация о которых просочилась на прошлой неделе в некоторых нормативных документах. Казалось бы, ориентированный на бюджет дизайн четко выделяется, поэтому нет никаких сомнений в том, что здесь показано.

Затем есть еще два смартфона с уникальным дизайном. Предположительно, одним из устройств является OnePlus 10R, продолжение выпущенного в прошлом году OnePlus 9R только для Индии. Другой, вероятно, OnePlus Nord CE 2 Lite, уменьшенная версия того, что было выпущено ранее в этом году. Одно из этих устройств, по словам надежного информатора , будет называться «OnePlus Ace» и поставляться с зарядкой на 150 Вт и чипом MediaTek Dimensity 8100.

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