OnePlus подтвердила, что намеренно снижает производительность своего смартфона во «многих из самых популярных приложений». Компания заявила, что это сделано для увеличения времени автономной работы недавно выпущенной флагманскойсерии OnePlus 9.

Эта новость появилась после серии тестов Андрея Фрумусану из Anandtech. Обнаружив эту проблему, он назвал «довольно непонятным» тот факт, что на последних флагманских телефонах наблюдается замедление работы широкого спектра известных приложений из Google Play Store. Тесты пришли к выводу, что компания «заносит в черный список популярные приложения, а не самые быстрые ядра, что приводит к замедлению типичных рабочих нагрузок, таких как просмотр веб-страниц».

В тест включены такие приложения, как Google Chrome и Twitter, среди других популярных приложений, и было обнаружено, что снижение производительности «применимо практически ко всему, что имеет какой-либо уровень популярности в Play Store». Это преднамеренное регулирование, по-видимому, затронуло все приложения Google, все приложения Microsoft Office и все известные приложения для социальных сетей и веб-браузеры, хотя некоторые требовательные мобильные игры, такие как Genshin Impact, не пострадали от этого замедления. Недавно OnePlus 9 Pro был также удален из Geekbench , популярной платформы для тестирования, из-за заявлений о снижении производительности.

На данный момент бренд подтвердил эту проблему с дросселированием и заявил, что «после запуска OnePlus 9 и 9 Pro в марте некоторые пользователи рассказали нам о некоторых областях, в которых мы могли бы улучшить время автономной работы устройств и управление нагревом. В результате этой обратной связи наша команда по исследованиям и разработкам в течение последних нескольких месяцев работала над оптимизацией производительности устройств при использовании многих из самых популярных приложений, включая Chrome, путем согласования требований к процессору приложения с наиболее подходящей мощностью. Это помогло обеспечить бесперебойную работу при одновременном снижении энергопотребления».

Источник — Astera.