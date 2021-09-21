OnePlus подтверждает, что отменил OnePlus 9T

OnePlus подтвердила, что в этом году не выпустит флагман серии T. Другими словами, на этот раз мы не увидим OnePlus 9T. В предыдущих отчетах предполагалось, что OnePlus не выпустит OnePlus 9T или OnePlus 9T Pro в этом году. Теперь у нас есть официальное подтверждение от самой компании, упомянутого на брифинге для прессы в рамках анонса единой ОС .

С 2016 года OnePlus выпускает телефоны серии T в качестве постепенного обновления существующей пронумерованной флагманской линейки. Но в этом году компания, принадлежащая BBK, прекращает эту давнюю традицию. OnePlus официально подтвердила эту новость в ходе нашего недавнего взаимодействия с компанией.

OnePlus заявляет, что пока не будет OnePlus 9T, «будут и другие выпуски. «Хотя компания не раскрыла« другие выпуски », скорее всего, речь шла о слухах о OnePlus 9RT .

В этом году OnePlus выпустила третье устройство в своей пронумерованной серии, OnePlus 9 , под названием OnePlus 9R. Этот телефон размещается ниже OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 и предлагает упрощенные характеристики — по сути, это OnePlus 8T с ребрендингом.

По слухам, OnePlus 9RT будет постепенным обновлением OnePlus 9R. Что касается технических характеристик, будущая модель, как утверждается, будет оснащена дисплеем AMOLED с частотой 120 Гц, версией Qualcomm Snapdragon 870 с более высокой емкостью, батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и 50-мегапиксельным датчиком основной камеры Sony IMX 766. И, как отдельно подтвердил OnePlus, его устройства будут продолжать поддерживать разблокировку загрузчика .

По имеющимся данным, OnePlus 9RT может быть запущен уже в следующем месяце. Недавняя утечка из известных протечек OnLeaks предполагает , что компания может представить новый телефон на 15 октября Подобно OnePlus 9R, новая модель, скорее всего , будет эксклюзивной для индийских и китайских рынков.

Сообщается, что помимо OnePlus 9RT, OnePlus также работает над парой новых действительно беспроводных наушников под названием OnePlus Buds Z2. Согласно недавним утечкам, новые наушники выглядят очень похоже на своих предшественников и могут иметь активное шумоподавление (ANC). По слухам, наушники OnePlus Buds Z2 будут представлены где-то в октябре, возможно, вместе с OnePlus 9RT.