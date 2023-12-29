OnePlus подтвердила дебют наушников OnePlus Buds 3 вместе с OnePlus Ace 3

OnePlus подтвердила, что наушники OnePlus Buds 3 выйдут 4 января вместе со смартфоном OnePlus Ace 3.

Были опубликованы тизеры, раскрывающие некоторые особенности грядущих беспроводных наушников. Говорят, что Buds 3 предлагают флагманское звучание благодаря ультрачистым двухсекционным драйверам, обеспечивающим мягкий бас и прозрачные высокие частоты.

Они также будут оснащены технологией Golden Listening 2.0 для чистых и эмоциональных вокалов. OnePlus утверждает, что Buds 3 обладают всесторонним лидерством в пяти измерениях, включая четкость и басовое исполнение.

Тизеры не предоставляют дополнительной информации, но ожидается, что более подробная информация будет раскрыта перед мероприятием по запуску.

Buds 3 будут иметь полувкладышевый дизайн с глянцевым стержнем и матовыми силиконовыми насадками, аналогичными предыдущим моделям OnePlus Buds.

По слухам, Buds 3 будут обладать активной шумоподавлением на уровне 48 дБ и поддержкой Google Fast Pair и режима двойного подключения.

Они также ожидаются с функцией пространственного звука 3D, поддержкой LHDC 5.0 и имеющими рейтинг IP55. Утверждается, что Buds 3 обеспечивают до 44 часов автономной работы с кейсом.