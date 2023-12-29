Главная » Новости

OnePlus подтвердила дебют наушников OnePlus Buds 3 вместе с OnePlus Ace 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

OnePlus подтвердила, что наушники OnePlus Buds 3 выйдут 4 января вместе со смартфоном OnePlus Ace 3.

OnePlus подтвердила дебют наушников OnePlus Buds 3 вместе с OnePlus Ace 3

Были опубликованы тизеры, раскрывающие некоторые особенности грядущих беспроводных наушников. Говорят, что Buds 3 предлагают флагманское звучание благодаря ультрачистым двухсекционным драйверам, обеспечивающим мягкий бас и прозрачные высокие частоты.

Они также будут оснащены технологией Golden Listening 2.0 для чистых и эмоциональных вокалов. OnePlus утверждает, что Buds 3 обладают всесторонним лидерством в пяти измерениях, включая четкость и басовое исполнение.

Тизеры не предоставляют дополнительной информации, но ожидается, что более подробная информация будет раскрыта перед мероприятием по запуску.

Buds 3 будут иметь полувкладышевый дизайн с глянцевым стержнем и матовыми силиконовыми насадками, аналогичными предыдущим моделям OnePlus Buds.

По слухам, Buds 3 будут обладать активной шумоподавлением на уровне 48 дБ и поддержкой Google Fast Pair и режима двойного подключения.

Они также ожидаются с функцией пространственного звука 3D, поддержкой LHDC 5.0 и имеющими рейтинг IP55. Утверждается, что Buds 3 обеспечивают до 44 часов автономной работы с кейсом.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.