OnePlus поделилась тизером OnePlus 9T

OnePlus, китайский производитель смартфонов, разместил в своем официальном аккаунте в Twitter новый тизер, намекающий, что флагманский смартфон OnePlus 9T может появиться в ближайшие недели или месяцы.

В твите компании демонстрируется смартфон OnePlus 9, помещенный в чай. Вместе с изображением компания поделилась текстом: «Не зацикливайтесь на нем». Но на первый взгляд, «чай» на фотографии может относиться к букве «Т» в смартфоне OnePlus 9T.

Ранее в отчете утверждалось, что OnePlus отменила в этом году смартфон с суффиксом T в своей флагманской линейке, и, таким образом, смартфон OnePlus 9T не будет запущен. Если компания планирует запустить его, то время для тизера будет подходящим, если запуск назначен на сентябрь или октябрь.

Причина слухов об отмене OnePlus 9T пока не раскрыта. Это может быть связано с глобальной нехваткой чипов из-за пандемии COVID-19, и в ближайшее время не ожидается, что проблема будет решена.

Источник — Astera.