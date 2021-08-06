Ранее в этом году OnePlus выпустила флагманский смартфон OnePlus 9 Pro вместе с моделями OnePlus 9 и 9R. На тот момент устройство было анонсировано в трех цветах — Morning Mist, Pine Green и Stellar Black.

Вариант белого цвета для последнего флагманского смартфона OnePlus не был раскрыт, но теперь компания его показала. Теперь бренд поделился тизерным видео, в котором устройство заявлено как «единственный в мире кастомизированный White 9 Pro».

Компания добавляет, что эта модель использует двухслойную технологию AG или текстуру диффузного отражения, которая делает устройство теплым и обеспечивает отсутствие отпечатков пальцев при использовании смартфона. Компания также говорит о производительности камеры, которая сравнивается с профессиональными камерами.

OnePlus подтвердил, что этот белый вариант OnePlus 9 Pro не будет серийно производиться и продаваться. Но пока непонятно, зачем компания демонстрирует эту новую модель именно сейчас, если нет планов продавать ее на рынке.

Напомним, OnePlus 9 Pro оснащен 6,7-дюймовым дисплеем QHD + LTPO AMOLED с разрешением экрана 3216 X 1440 пикселей и плотностью пикселей 525PPI. Он предлагает панель с частотой обновления 120 Гц, которая защищена стеклом Corning Gorilla Glass.

Под капотом он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, созданном по 5-нм техпроцессу, и имеет графический процессор Adreno 660. Что касается камеры, есть установка с четырьмя задними камерами с брендом Hasselblad. На передней панели находится 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX471 для селфи и видеозвонков.

Основным датчиком на телефоне является 48-мегапиксельный датчик Sony IMX789 в сочетании с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766. В то время как два других объектива включают 8-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельный монохромный сенсор.

Он оснащен такими функциями, как установка двух стереодинамиков, порт для зарядки Type-C и оптический датчик отпечатков пальцев на дисплее. Он работает под управлением пользовательского интерфейса OxygenOS 11 на базе Android 11 и питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч, который поддерживает 65 Вт Warp Charge 65T, а также беспроводную зарядку 50 Вт.

Источник — Astera.