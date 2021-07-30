OnePlus планирует продать 25 миллионов телефонов Nord к 2023 году

Еще в 2020 году OnePlus представила серию смартфонов Nord, ориентированную на более бюджетные телефоны среднего класса. Официальный представитель компании сообщил, что к концу 2023 года компания планирует продать около 25 миллионов устройств серии Nord.

В интервью BGR.in Навнит Накра, вице-президент, директор по стратегии и глава отдела продаж в Индии OnePlus India, подтвердил цель компании по продажам в 25 миллионов долларов. Старший руководитель добавил, что «предлагая фирменный опыт Nord во всех ценовых категориях, мы прогнозируем, что к концу 2023 года совокупный объем продаж линейки продуктов OnePlus Nord достигнет 25 миллионов единиц по всему миру».

На данный момент китайский производитель смартфонов выпустил две модели телефонов Nord, а именно Nord CE 5G и новый Nord 2 5G. Чиновник также добавил, что эта серия была встречена подавляющим большинством положительных отзывов со стороны индийских потребителей, заявив, что «Nord принес самый высокий день открытых продаж в истории OnePlus и стал свидетелем огромного приема со стороны сообщества». Примечательно, что Amazon India также недавно представила список самых продаваемых смартфонов во время распродаж Prime Day. В этом списке Nord 2 5G и Nord CE 5G были двумя из самых продаваемых моделей на популярной платформе электронной коммерции.

Кроме того, Nakra также сообщил, что у компании большие планы на будущее, в то время как бренд стремится расширить линейку Nord вместе со своей флагманской серией. «Большой план» предполагает развитие технологии 5G для глобальной аудитории. Накра сказал, что «5G является главным приоритетом в нашей продуктовой стратегии. Мы рано определили необходимость в этом и продолжаем оставаться первопроходцами в развитии исследований и разработок 5G. Мы инвестировали 30 миллионов долларов США в расширение исследований в области 5G и остаемся приверженными этому».

Источник — Astera.