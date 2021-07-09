OnePlus теперь объединился с OPPO и будет работать как его суббренд. Компания готовится к запуску смартфона OnePlus Nord 2 5G 22 июля, и перед этим Пит Лау, соучредитель и генеральный директор компании, сделал несколько интересных прогнозов.

В интервью Forbes Пит Лау заявил, что OnePlus рассчитывает продать 25 миллионов смартфонов серии Nord до конца 2023 года. Цель довольно амбициозная, и бренд уже продал миллион единиц. Это означает, что за 29 месяцев компания продаст 24 миллиона единиц смартфонов серии Nord.

Для контекста Counterpoint Research сообщает, что в первом квартале этого года Samsung продала 76,6 миллиона смартфонов, в то время как Apple продала 59,5 миллиона iPhone, а затем 38 миллионов единиц от OPPO — компании, которая теперь владеет OnePlus.

Хотя о слиянии OnePlus и OPPO было объявлено несколько недель назад, признаки развития уже были заметны с прошлого года. Говоря об изменении, Пит Лау говорит, что команда продолжит выпускать продукты, как они делали раньше, но у них будет еще больше ресурсов, чтобы предоставить пользователям лучший опыт.

Он добавил, что «региональные рынки продолжают работать в обычном режиме, а на рынках, где работают оба бренда, мы продолжим конкурировать так же, как и раньше». Компания также интегрировала кодовую базу OxygenOS и ColorOS для стабилизации программного обеспечения и улучшения графика обслуживания программного обеспечения.

Когда OnePlus вышел на рынок, у него был единственный телефон, который бросил вызов истеблишменту, и продолжал это делать еще пару лет. Со временем бренд стал частью самого заведения. После устройств премиум-класса у компании теперь есть линейка смартфонов среднего класса в рамках серии Nord, и она фокусируется на ней, чтобы охватить более широкий круг пользователей, помогая компании увеличить свое присутствие.

Рынок смартфонов среднего класса имеет жесткую конкуренцию и невероятно чувствителен к цене, так как пользователи обращают внимание на характеристики устройства высокого класса. Будет интересно посмотреть, как OnePlus удастся отгрузить 25 миллионов единиц серии Nord к 2023 году.

Источник — Astera.