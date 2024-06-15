OnePlus оснастит смартфон OnePlus Ace 3 Pro батареей на 6100 мАч и 100-Вт зарядкой

OnePlus готовит настоящий монстр автономности в своем новом смартфоне OnePlus Ace 3 Pro.

По информации Digital Chat Station, устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 6100 мА·ч и поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Это позволит смартфону работать долго без подзарядки. Инсайдер уверен, что в ближайшее время у конкурентов OnePlus не будет аналогичных решений.

OnePlus Ace 3 Pro обещает впечатляющие характеристики, включая процессор Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой версии.

Смартфон также получит 6,78-дюймовый экран OLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с датчиками разрешением 50, 8 и 1 Мп.