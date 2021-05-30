OnePlus оснастит недорогой смартфон Nord CE 5G основной камерой на 64 Мп и Snapdragon 750G 

OnePlus уже 10 июня проведет презентацию новых смартфонов, одним из которых окажется аппарат Nord CE 5G.

О последнем недавно сообщили инсайдеры, раскрыв некоторые подробности о его технических характеристиках.

Так, стало известно, что эта новинка будет оснащена процессором Snapdragon 750G.

При этом у предшественника модели установлен более производительный процессор Snapdragon 765G, то есть стоит ожидать, что новинка окажется дешевле.

Также OnePlus Nord CE 5G приписывают основную камеру с главным датчиком на 64 Мп и двумя другими модулями, информация о которых пока не раскрывается.

Помимо этого, сообщается о 6,43-дюймовом экране, выполненном по технологии AMOLED. Дисплей получит частоту обновления 90 Гц.

Что касается селфи-камеры, то она будет иметь разрешение 16 Мп и будет находиться в вырезе вверху экрана. Другие подробности пока не раскрываются.