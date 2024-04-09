OnePlus, OPPO и Realme в свои флагманы начнут устанавливать ультразвуковые сканеры отпечатка пальца

Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, используемые в смартфонах, создают трехмерную карту отпечатка пальца с помощью ультразвуковых волн, что обеспечивает более высокий уровень безопасности и точности.

Эта технология менее подвержена подделке и устойчива к воде и загрязнениям. В то время как оптические сканеры отпечатков пальцев, которые являются более дешевыми и менее безопасными, используют свет для создания двумерных изображений отпечатков пальцев.

Согласно информации от известного инсайдера Digital Chat Station на Weibo, компании OPPO, OnePlus и Realme работают над внедрением ультразвуковых сканеров в экран для своих устройств. Если все пойдет хорошо, эта технология может заменить оптические сканеры отпечатков пальцев в будущих флагманских устройствах этих брендов. На данный момент такие устройства, как серия Samsung Galaxy S23, iQOO 12 Pro, Meizu 21/21 Pro, уже используют эту технологию.

Также сообщалось, что в этом году серия Xiaomi 15 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащена технологией ультразвукового сканера отпечатков пальцев от Goodix, которая находится в стадии тестирования.

Стоит отметит, что ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев более дороги в производстве и процесс их создания сложнее по сравнению с оптическими сканерами, при этом они являются более безопасными, быстрыми и точными.

Источник: gizmochina