OnePlus официально анонсировала дебют новых OnePlus 12R и OnePlus 12

OnePlus наконец-то объявила дату выхода OnePlus 12R. Официальный постер, выпущенный брендом, подтверждает, что он будет дебютировать на мировом рынке вместе с OnePlus 12 23 января. Для тех, кто не в курсе, 12R будет переименованной версией OnePlus Ace 3, который будет выпущен 4 января в Китае.

Компания OnePlus подтвердила, что OnePlus 12R будет доступен в двух цветах: железно-сером и холодно-синем. Было подтверждено, что устройство будет иметь ползунок оповещений, который будет расположен на левом краю. Измененное положение ползунка оповещений позволяет оснастить телефон новой антенной системой для повышения производительности во время онлайн-игр.

OnePlus 12R будет выпущен на рынках Индии, Северной Америки и Европы. Ранее телефоны OnePlus под брендом «R» были эксклюзивными для индийского рынка. Ace 3, предназначенный для Китая, также предлагается в песочно-золотом варианте. Однако этот цветовой вариант не будет выпущен на мировом рынке. OnePlus еще не подтвердила спецификации OnePlus 12R. Однако последние отчеты раскрыли почти все о данном устройстве.

Так, OnePlus 12R будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что он будет поставляться с 8 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и вариантами хранения 128 ГБ (UFS 3.1) / 256 ГБ (UFS 4.0).

Ожидается, что в нем будет установлен аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. OnePlus 12R будет работать на базе операционной системы Android 14 с OxygenOS 14.

Смартфон будет оснащен изогнутым OLED-дисплеем размером 6,78 дюйма. Он будет иметь разрешение 1,5K и частоту обновления 120 Гц.

Что касается камеры, то она будет состоять из трех модулей: 50-мегапиксельной основной камеры (Sony IMX890, OIS), 8-мегапиксельной широкоугольной камеры и 2-мегапиксельной макрокамеры, а также 16-мегапиксельной фронтальной камеры для селфи.