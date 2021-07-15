Ранее сегодня OnePlus India объявила, что присоединится к Lionsgate Play. Это стратегическое партнерство позволит ему предложить пользователям OnePlus TV доступ к обширной глобальной библиотеке контента Lionsgate.

Этот шаг выгоден обеим фирмам, поскольку потоковая платформа может расширить свою пользовательскую базу, а китайский производитель бытовой электроники сможет предлагать своим клиентам лучший выбор контента. Кроме того, отобранный контент со всего мира из Lionsgate Play теперь будет доступен на всех телевизорах OnePlus, включая недавно выпущенный TV U1S. Примечательно, что платформа Lionsgate Play также будет легко доступна через OxygenPlay, платформу для обнаружения контента бренда смартфонов.

Благодаря партнерству Lionsgate Play пользователи могут рассчитывать на просмотр фильмов, удостоенных наград академии, кассовых сборов и местных фильмов. Это также будет включать контент, который будет доступен на шести разных языках в Индии, а именно на хинди, тамильском, телугу, маратхи, каннада и бходжпури. Навнит Накра, вице-президент, директор по стратегии и глава отдела продаж в Индии OnePlus India, заявил, что «Наша цель — предоставить нашему сообществу беспрецедентный и захватывающий опыт Smart TV. Партнерство с Lionsgate Play предоставит нашим пользователям OnePlus TV доступ к эксклюзивному контенту, отобранному со всего мира, в разных жанрах и на языках, что еще больше улучшит их впечатления от просмотра».

Точно так же Амит Дханука, исполнительный вице-президент Lionsgate, добавил: «Мы твердо верим в большой формат экрана, так как это лучшее место для просмотра премиум-контента, которое добавляет разнообразия впечатлениям. Это партнерство усилит нашу аудиторию и обеспечит отличные впечатления от просмотра. Мы увидели огромный отклик на запуск сервиса в Индии, поскольку людям нравится контент и опыт. Некоторые игры, которые бьют все рекорды потребления на нашей платформе, — это Hunter Killer, Angel Has Fallen, Normal People, The Girlfriend Experience, John Wick 3, Love Island и другие».

Источник — Astera.