OnePlus Nord CE 5G в списке Geekbench показывает вариант с 12 ГБ оперативной памяти

OnePlus анонсирует смартфон OnePlus Nord CE 5G 10 июня на таких рынках, как Индия и Европа. В преддверии запуска телефон посетил платформу бенчмаркинга Geekbench. Листинг предполагает, что самый высокий вариант OnePlus Nord Core Edition 5G может иметь 12 ГБ оперативной памяти.

OnePlus Nord CE 5G появился на Geekbench со своим номером модели EB2103. В листинге показано, что в Nord CE 5G работает чип Qualcomm под кодовым названием lito, который предлагает базовую частоту 1,80 ГГц. На основании предыдущих отчетов можно сказать, что «лито-чипом» может быть Snapdragon 750G.

В недавнем отчете утверждалось, что OnePlus Nord CE 5G имеет 8 ГБ оперативной памяти. Однако список Geekbench предполагает, что может быть лучший вариант с 12 ГБ ОЗУ. В одноядерных и многоядерных тестах на сайте тестирования телефон набрал 621 и 1789 баллов соответственно.

Утечка информации, которая появилась вчера, показала, что Nord CE 5G будет иметь перфорированный экран AMOLED, который обеспечивает разрешение FHD + и высокую частоту обновления 90 Гц . В целях безопасности он будет оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Для селфи он будет оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей, а на задней панели может быть установлена ​​система с тройной камерой на 64 мегапикселя + 8 мегапикселей + 2 мегапикселя.

Nord CE 5G может питаться от аккумулятора емкостью 450 мАч и может работать с Warp Charge 30T. Предполагается, что он будет продаваться в двух вариантах, таких как 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. Компания может не анонсировать вариант телефона с 12 ГБ оперативной памяти при запуске. Возможно, это может сделать его доступным позже.

Источник — Astera.ru.