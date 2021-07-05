OnePlus запустила OnePlus Nord CE 5G в прошлом месяце. Через неделю после анонса устройства было получено не одно, а два обновления системы. Теперь телефон начал получать третье обновление программного обеспечения.

По словам официального анонса поста в Сообществе OnePlus, новое обновление программного обеспечения для OnePlus Nord CE 5G приносит улучшения для лица разблокировки, скорость зарядки, переднюю работу камеры, и стабильность системы.

Он также оптимизирован для видеозвонков и фотографий «NIGHTSCAPE» (ночной режим). И последнее, но не менее важное: последняя сборка программного обеспечения также содержит исправления некоторых известных проблем.

Тем не менее, как и любое другое обновление системы OTA, обновление OxygenOS 11.0.4.4 для OnePlus Nord CE 5G выпускается партиями по всему миру. Таким образом, он может быть доступен не для всех пользователей в настоящее время, но должен появиться в ближайшие дни. В любом случае, обновление приходит со следующими номерами сборок для разных регионов.

Источник — Astera.