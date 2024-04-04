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OnePlus Nord CE 4 5G поступил в продажу в Индии по цене от 27,6 тыс. рублей

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Компания OnePlus недавно представила свою новую модель смартфона — OnePlus Nord CE 4, которая уже доступна для покупки в Индии.

Устройство имеет ряд впечатляющих характеристик, включая AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3 и быструю зарядку мощностью 100 Вт.

OnePlus Nord CE 4 5G поступил в продажу в Индии по цене от 27,6 тыс. рублей

В Индии OnePlus Nord CE 4 предлагается в двух вариантах памяти: 8 ГБ RAM + 128 ГБ и 8 ГБ RAM + 256 ГБ. Цены на устройство составляют 24 999 рупий (около 27 600 рублей) и 26 999 рупий (около 30 000 рублей) соответственно.

Технические характеристики OnePlus Nord CE 4 включают 6,7-дюймовый AMOLED дисплей FHD + с частотой обновления 120 Гц и защитой от пыли и воды класса IP54.

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Он работает на операционной системе Android 14 с OxygenOS 14 и получит обновления на протяжении трех лет.

В качестве камеры устройства используется 16-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS.

Другие особенности включают двойные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев встроенный в экран и технологию Aquatouch display, позволяющую использовать устройство с мокрыми руками.

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