OnePlus Nord 2 позирует на новом постере-тизере

Осталось несколько дней, прежде чем мы увидим OnePlus Nord 2 во всей красе. В преддверии своего запуска 22 июля OnePlus среднего класса появился на новом плакате, демонстрирующем его заднюю панель.

OnePlus India в своем Твиттере еще раз подтвердил, что Nord 2 дебютирует 22 июля в 19:30 по индийскому стандартному времени. Компания также поделилась тизерным постером, на котором демонстрируется весь дизайн задней панели смартфона. Что интересно, смартфон внешне идентичен флагманскому смартфону OnePlus 9.

У него есть вертикальный модуль задней камеры с тремя задними камерами, как и у OnePlus 9. Единственное различие между двумя телефонами заключается в том, что третий объектив смещен влево на Nord, а рядом со светодиодной вспышкой. OnePlus 9 имеет LED вспышку в-между двумя верхними датчиками.

Кажется, у него есть немного выступающий остров камеры и брендинг OnePlus в центре. У него также изогнутые углы, опять же, как у OnePlus 9.

Кроме того, недавно была раскрыта цена и цветовая гамма смартфона. Предполагается, что телефон будет продаваться по стартовой цене 31 999 фунтов стерлингов (~ 450 долларов США) за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Он будет стоить до 34 999 фунтов стерлингов (~ 470 долларов США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища. Ожидается, что он будет двух цветов — Blue Haze и Grey Sierra.

Что касается его характеристик, OnePlus Nord 2 будет иметь 6,43-дюймовый перфорированный дисплей с разрешением Full-HD +. Он имеет частоту обновления 90 Гц и дизайн с тонкой рамкой. Ожидается, что смартфон будет щеголять системой с тройной задней камерой с 50-мегапиксельным основным объективом Sony IMX766, сверхшироким сенсором на 8 мегапикселей и монохромным устройством на 2 мегапикселя.

Телефон будет работать на SoC MediaTek Dimensity 1200 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. В нем будет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии Warp Charge мощностью 65 Вт. Недавно OnePlus подтвердил, что телефон будет работать на OxygenOS и получит только два основных обновления Android.

Источник — Astera.