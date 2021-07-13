OnePlus Nord 2 получит только два основных обновления ОС

В том, что можно охарактеризовать как типичное для OnePlus, производитель обнародовал информацию о своем грядущем смартфоне OnePlus Nord 2. Последняя информация касается поддержки программного обеспечения телефона.

Согласно твиту OnePlus India, OnePlus Nord 2 будет поставляться с предустановленной OxygenOS 11 (на базе Android 11). В более раннем отчете уже говорилось, что это на самом деле OxygenOS 11.3, и это будет первый телефон OnePlus с новой интегрированной базой кода с ColorOS.

В твите также сообщается, что Nord 2 получит два основных обновления Android, что означает, что он получит Android 12 и Android 13. В дополнение к этим обновлениям ОС телефон будет получать обновления безопасности в течение 3 лет.

Ранее в этом месяце OnePlus уже сообщал, что модели Nord и Nord CE получат два основных обновления ОС и трехлетние обновления безопасности. Более доступная серия Nord N получит только одно крупное обновление ОС, но также получит три года обновлений безопасности.

OnePlus Nord 2 будет иметь AMOLED-дисплей 90 Гц с одним отверстием в углу для фронтальной камеры. Он будет работать на процессоре Dimensity 1200-AI , специальной версии Dimensity 1200, которая обеспечивает «обработку изображений с помощью ИИ для улучшения качества фотографии, улучшения отображения и лучшего времени отклика для более быстрой и плавной игры».

Источник — Astera.