OnePlus Nord 2 будет работать на OxygenOS 11.3

Недавно OnePlus поделилась списком своей программной поддержки для всех телефонов OnePlus. Бренд пообещал, что все флагманы OnePlus получат три основных обновления Android и четыре исправления безопасности. Он также объявил о слиянии кодовой базы OxygenOS с ColorOS от Oppo и подтвердил, что компания перейдет на интегрированную кодовую базу на текущих телефонах после обновления Android 12. Теперь в интервью XDADevelopers OnePlus подтвердил, что предстоящий OnePlus Nord 2 будет первым телефоном от компании, работающим на OxygenOS v11.3 на основе интегрированной кодовой базы.

Согласно OnePlus, основной причиной перехода на интегрированную кодовую базу прямо из коробки является оптимизация ресурсов. Теперь, когда OnePlus и OPPO объявили о слиянии, все ресурсы, включая НИОКР, будут общими для обеих компаний, что обеспечит оптимизированный опыт.

Несмотря на это изменение, ежедневное использование и удобство работы практически не изменится по сравнению с предыдущей отдельной кодовой базой OxygenOS.

Помимо этого, в интервью XDADevelopers руководитель OnePlus раскрыл множество ключевых деталей, касающихся грядущего OnePlus Nord 2. Говорят, что OnePlus выбрала флагманский SoC MediaTek, учитывая его соотношение цены и качества. Г-н Чжан из OnePlus также подтвердил, что в смартфоне будет 6,43-дюймовый дисплей Fluid AMOLED с высокой частотой обновления 90 Гц.

Другие характеристики OnePlus Nord 2 включают в себя тройную заднюю камеру Sony IMX766 на 50 МП, аккумуляторную батарею на 4500 мАч и 32-мегапиксельную селфи-камеру.

Источник — Astera.