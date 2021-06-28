OnePlus Nord 2 5G замечен с Dimensity 1200 на сайте тестирования

Ходят слухи, что OnePlus запустит OnePlus Nord 2 5G в июле. Он станет преемником OnePlus Nord, который стал официальным в том же месяце прошлого года. В нескольких сообщениях утверждалось, что Nord 2 будет оснащен чипсетом Dimensity 1200 v, который на данный момент является самым мощным мобильным чипом MediaTek. На AI Benchmarks телефон уже появился с той же SoC D1200.

Список AI Benchmarks показывает, что OnePlus Nord 2 5G оснащен чипом Dimensity 1200, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Напомним, его предшественник имел чипсет Snapdragon 765G.

Предыдущие отчеты показали, что OnePlus Nord 2 5G имеет 6,43-дюймовый экран AMOLED с разрешением FHD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

На чипсете Dimensity 1200 SoC работает Nord 2 5G вместе с батареей емкостью 4500 мАч. Для селфи он может иметь 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его массив задней камеры может включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельную камеру.

В недавнем отчете утверждалось, что OnePlus Nord 2 5G будет похож на грядущий телефон Realme GT 5G Master Edition для Китая. Телефон Realme, вероятно, будет оснащен дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Snapdragon 870 и системой с тремя камерами 50+16+2+2. Остальные характеристики могут быть идентичными для обоих телефонов.

Источник — Astera.