OnePlus Nord 2 5G официально подтвержден к запуску 22 июля

В прошлом году OnePlus выпустила смартфон Nord — первое за долгое время предложение в среднем сегменте. Смартфон среднего класса премиум-класса получил широкий резонанс, поэтому неудивительно, что китайская компания планировала повторить успех, выпустив в этом году преемника. OnePlus Nord 2 будет преемником Nord и он показан в нескольких утечек и задир , но без официального слова о его запуске. Что ж, до сих пор. OnePlus подтвердила, что OnePlus Nord 2 будет запущен 22 июля.

Эта информация была опубликована через официальный Твиттер компании. Мероприятие по запуску планируется начать в 15:00 по британскому времени в указанную дату. Технический гигант даже создал на своем веб-сайте целевую страницу для Nord 2. Поклонники могут зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о запуске устройства, а также получить шанс выиграть смартфон Nord 2 5G.

Целевая страница также содержит несколько тизеров Nord 2. Самым известным из них является чипсет MediaTek, который будет упакован в устройство. OnePlus описывает этот набор микросхем как единственный в своем роде и рекламирует устройство как имеющее «два мозга, один набор микросхем». Это, очевидно, относится к чипсету MediaTek Dimensity 1200 AI, который запускает смартфон. OnePlus ранее подтвердил, что SoC будет работать на Nord 2. Новый чипсет представляет собой индивидуальный чип от MediaTek в сотрудничестве с OnePlus в рамках его архитектуры с открытыми ресурсами Dimensity 5G. Результаты тестов Nord 2 подтвердили, что Dimensity 1200-AI имеет улучшенную производительность AI по сравнению с Dimensity 1200. Полные характеристики устройства до сих пор неизвестны, но говорят, что Nord 2 5G оснащен 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц, дырочкой и сканером отпечатков пальцев на экране. Устройство также будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Для фотографии устройство, по слухам, оснащено тройной задней камерой, состоящей из комбинации 50MP + 8MP+ 2MP. Говорят, что для селфи под дыроколом встроена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Интересно, что изображение-заполнитель на целевой странице Nord 2, похоже, не имеет дырки или выемки вверху. Возможно, OnePlus просто хочет сохранить это в секрете.

Смартфон премиум-класса также будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет поддерживать протокол быстрой зарядки Warp Charge 30T Plus, а также другие функции.

Источник — Astera.