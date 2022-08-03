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OnePlus начала продажи дешевого смартфона Nord N20 SE с Helio G35 и АКБ на 5000 мАч

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Компания OnePlus официально объявила о продажах нового смартфона Nord N20 SE, который не имеет выдающихся характеристик, но зато отличается емкой батарей, быстрой зарядкой и конечно же ценой.

На официальном сайте бренда Nord N20 SE можно купить за 11 500 рублей, однако это временная стоимость, которая в дальнейшем вырастет до 14 900 рублей.

Создана модель на базе процессора MediaTek Helio G35, который дополнен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 33-ватной зарядки.

Основная камера в 6,56-дюймовом смартфоне имеет модуль 50 Мп, а для селфи будет доступна 8-мегапиксельная камера.

OnePlus начала продажи дешевого смартфона Nord N20 SE с Helio G35 и АКБ на 5000 мАч

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