Главная » Новости

Компания OnePlus может сделать Nord самостоятельным брендом

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

OnePlus свою серию смартфонов Nord намерена выделить в отдельный бренд.

Китайские компании уже неоднократно так поступали, выделяли свои смартфоны объеденные под одним именем в отдельный бренд. Такое в свое время сделала Xiaomi с Redmi и Poco.

Стоит отметить, что OnePlus входит в состав корпорации BBK, ей также принадлежит Oppo, Realme и Vivo.

По данным источника, после отделения Nord от OnePlus, у первой появится собственная команда разработчиков, и расширится модельный ряд, также будут выпускать отдельные аксессуары, среди которых беспроводные наушники и смарт-часы.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.