Компания OnePlus может сделать Nord самостоятельным брендом

OnePlus свою серию смартфонов Nord намерена выделить в отдельный бренд.

Китайские компании уже неоднократно так поступали, выделяли свои смартфоны объеденные под одним именем в отдельный бренд. Такое в свое время сделала Xiaomi с Redmi и Poco.

Стоит отметить, что OnePlus входит в состав корпорации BBK, ей также принадлежит Oppo, Realme и Vivo.

По данным источника, после отделения Nord от OnePlus, у первой появится собственная команда разработчиков, и расширится модельный ряд, также будут выпускать отдельные аксессуары, среди которых беспроводные наушники и смарт-часы.