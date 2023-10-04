OnePlus и Oppo выпустят один и тот же раскладной смартфон под разными названиями

На YouTube-канале Unbox Therapy состоялось долгожданное интервью с основателем OnePlus Питом Лау, в ходе которого нам впервые продемонстрировали складной смартфон от этого производителя.

Гаджет получил название OnePlus Open. Пока его презентовали не полностью — блок камер был скрыт специальной насадкой. Зато была показана работа шарнира и общий дизайн устройства. Смартфон сохранит фирменный переключатель режимов звука от OnePlus.

Оказалось, что OnePlus Open будет практически идентичен модели Oppo Find N3. Дело в том, что OnePlus сейчас входит в состав компании Oppo, инженеры объединили усилия, чтобы создать один лучший складной смартфон сразу под двумя брендами для разных рынков. По сути, это одно устройство с небольшими вариациями в названии и дизайне. Таким образом, поклонники обеих марок смогут оценить все преимущества инновационного гаджета.