OnePlus готовится представить деревянный флагман OnePlus 12

На новых утечках изображений видно, что флагманский смартфон OnePlus 12 будет иметь заднюю крышку с текстурой дерева. В начале декабря компания OnePlus планирует представить OnePlus 12 в начале следующего месяца, а инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будет доступна уникальная версия устройства с необычным дизайном задней панели.

Помимо стандартной версии с задней крышкой из стекла, OnePlus 12 также получит вариант с деревянной отделкой. Пока неясно, будет ли это настоящее дерево или пластик с имитацией натурального материала.

Стоит напомнить, что OnePlus 12 не станет первым деревянным смартфоном от компании. В 2015 году был выпущен OnePlus 2, который имел сменные задние крышки из бамбука, розового и черного дерева.

Некоторые источники, включая GSMArena, предполагают, что опубликованное утечкой фото может показывать не сам смартфон, а деревянный чехол для OnePlus 12. Однако OnePlus известна своим предлагаемым разнообразием уникальных версий своих устройств. Ранее были выпущены каменный OnePlus 11 и концептуальная модель «ледяного» дизайна OnePlus Concept.

Презентация нового OnePlus 12 запланирована на 4 декабря. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, ярким OLED-экраном, аккумулятором емкостью 54000 мАч и камерами Sony Lytia. Смартфон появится на международном рынке в середине января.