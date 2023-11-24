Главная » Новости

OnePlus готовится представить деревянный флагман OnePlus 12

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На новых утечках изображений видно, что флагманский смартфон OnePlus 12 будет иметь заднюю крышку с текстурой дерева. В начале декабря компания OnePlus планирует представить OnePlus 12 в начале следующего месяца, а инсайдер Digital Chat Station сообщил, что будет доступна уникальная версия устройства с необычным дизайном задней панели.

Помимо стандартной версии с задней крышкой из стекла, OnePlus 12 также получит вариант с деревянной отделкой. Пока неясно, будет ли это настоящее дерево или пластик с имитацией натурального материала.

Стоит напомнить, что OnePlus 12 не станет первым деревянным смартфоном от компании. В 2015 году был выпущен OnePlus 2, который имел сменные задние крышки из бамбука, розового и черного дерева.

Некоторые источники, включая GSMArena, предполагают, что опубликованное утечкой фото может показывать не сам смартфон, а деревянный чехол для OnePlus 12. Однако OnePlus известна своим предлагаемым разнообразием уникальных версий своих устройств. Ранее были выпущены каменный OnePlus 11 и концептуальная модель «ледяного» дизайна OnePlus Concept.

Презентация нового OnePlus 12 запланирована на 4 декабря. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, ярким OLED-экраном, аккумулятором емкостью 54000 мАч и камерами Sony Lytia. Смартфон появится на международном рынке в середине января.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.