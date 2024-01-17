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OnePlus готовится к презентации и запуску смартфона OnePlus Nord 30 SE 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

На это указывает появление смартфона в сертификационных базах.

OnePlus готовится к презентации и запуску смартфона OnePlus Nord 30 SE 5G

В августе 2022 года OnePlus представила модель OnePlus Nord 20 SE 5G с чипсетом Helio G35. В 2023 году бренд не выпустил смартфон под названием Nord SE.

Однако недавно появились сведения о том, что новая модель, OnePlus Nord 30 SE 5G, может быть представлена в ближайшее время.

Это подтверждается появлением устройства в базе данных сертификации TDRA в ОАЭ несколько месяцев назад, а теперь и в Geekbench. Информации о смартфоне OnePlus Nord 30 SE 5G мало.

Пока известно, что он будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6020 и поддержкой сетей 5G. В Geekbench указано, что устройство будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и работать на Android 13. В одноядерном тесте Geekbench аппарат набрал 703 балла, а в многоядерном — 1781 балл.

Что касается базы TUV, то в ней указано, что модель будет иметь аккумулятор емкостью 4880 мАч и поддержку 33-ватной зарядки.

 

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