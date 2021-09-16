OnePlus готовится к новому открытию, запланированному на завтра

Позднее сегодня (16 сентября 2021 года) Oppo готовится к своему осеннему мероприятию по запуску продукта, на котором он представит ColorOS 12. Новое обновление также поступит на устройства OnePlus в Китае, однако официальный представитель сообщил, что компания также планирует анонсировать что-то новое, о чем планируется объявить завтра.

Новость поступает от @ 刘丰硕, который поделился новостью в своем аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Для тех, кто не знает, 刘丰硕 (Лю Фэншо) — главный операционный директор OnePlus. Ранее высокопоставленный чиновник заявлял, что его отношения с Hasselblad — это тесное сотрудничество, а не сделка по ODM. Кроме того, тогда он также заявил, что компания готовится к чему-то, чего стоит ожидать, что появится позже в этом месяце.

Когда другой блогер (@ 科技 九洲 君) указал, что половина сентября уже прошла и пока нет новостей о том, когда компания наконец сделает объявление, главный операционный директор ответил, что это будет завтра, то есть 17 сентября. , на данный момент у нас нет информации о том, для чего это объявление. Но это может быть что-то новое, связанное с партнерством китайского производителя смартфонов с известным производителем объективов для фотоаппаратов.