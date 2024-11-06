OnePlus готовит самый дешевый флагман на чипе Snapdragon 8 Elite

Компания OnePlus анонсировала релиз нового флагманского смартфона OnePlus Ace 5, который должен поступить в продажу в конце 2024 года или начале 2025 года. Информацию о новинке недавно поделился известный инсайдер Digital Chat Station на платформе Weibo, раскрыв ключевые характеристики устройства.

OnePlus Ace 5 будет работать на мощной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что делает его одним из самых доступных флагманских смартфонов с этим чипом. В топовой конфигурации устройство получит 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, что обеспечит отличную производительность и быстрый доступ к данным.

Для визуализации контента в новинке будет установлен OLED-экран с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран будет поставляться китайским производителем BOE.

Что касается питания, то смартфон будет оснащен аккумулятором с емкостью 6300-6500 мАч, что обеспечит долгую автономную работу, а зарядка будет происходить на высокой скорости.

Камера устройства будет представлять собой тройную систему: основной сенсор Sony IMX906 на 50 МП, широкоугольный объектив на 8 МП и телефотомодуль с датчиком Samsung JN1 на 50 МП, что обеспечит высокое качество съемки в различных условиях.

Таким образом, OnePlus Ace 5 обещает стать отличным выбором для тех, кто хочет получить мощное устройство с топовыми характеристиками по более доступной цене.