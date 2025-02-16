OnePlus готовит мини-версию OnePlus 13 с батареей на 6000 мАч

В 2025 году ожидается выход мини-версии смартфона OnePlus 13. Этот компактный телефон будет иметь такие же высокие характеристики, как и стандартная модель, но в меньшем форм-факторе. Предполагается, что он также будет оснащён аккумулятором аналогичной ёмкости, а именно 6000 мАч.

Модель Xiaomi 15 с 6,36-дюймовым экраном также выйдет в 2025 году, конкурируя с компактными устройствами от Vivo, Oppo и OnePlus. Хотя производители избегают использования термина «мини», их новые модели будут высококлассными.

Xiaomi 15 получит аккумулятор ёмкостью 5400 мАч, в то время как один из конкурентов может иметь 6000 мАч. Если появится «Oppo Find X8 Mini», то OnePlus 13 Mini может иметь схожие характеристики, так как они разрабатываются как идентичные устройства.

Существует вероятность, что новая модель будет названа «OnePlus 13T». Также ожидается, что в будущем аккумуляторы в новых моделях могут достигнуть ёмкости 6500 мАч или 7000 мАч.