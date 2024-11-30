OnePlus готовит к выпуску смартфон OnePlus 13R, он уже засветился в Geekbench

Компания OnePlus, судя по всему, готовится представить свой новый субфлагманский смартфон OnePlus 13R. Недавние инсайдерские данные и сертификация раскрыли ключевые характеристики этого устройства.

OnePlus 13R был замечен в базе данных Geekbench под номером модели CPH2645. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит отличную производительность. Смартфон также будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти для плавной многозадачности.

С точки зрения программного обеспечения, OnePlus 13R будет работать на Android 15, вероятно, с оболочкой OxygenOS 15. Среди других раскрытых характеристик — аккумулятор ёмкостью 5860 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Кроме того, устройство будет поддерживать Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Хотя точная дата выпуска и цена OnePlus 13R ещё не объявлены, утечки предполагают, что устройство скоро выйдет. Есть вероятность, что это будет переименованная версия OnePlus Ace 5, релиз которого ожидается в Китае в ближайшие недели.

OnePlus Ace 5, как сообщается, будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X до 16 ГБ, накопителем UFS 4.0 ёмкостью 512 ГБ и OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Основная камера будет состоять из трёх датчиков: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальная — 16 Мп.

Также по слухам, OnePlus Ace 5 будет иметь аккумулятор ёмкостью 6300–6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Вероятно, OnePlus 13R будет оснащён аккумулятором меньшей ёмкости и без подобной поддержки. Ожидается, что в ближайшие дни появится больше информации об устройстве.