Объединенная лаборатория OnePlus и Oppo занимается разработкой новых аккумуляторов с повышенной емкостью.

Инсайдеры выяснили, что скоро OnePlus выпустить как минимум две новинки, в которых предложат высокий показатель автономности.

Если верить последним данным, то OnePlus готовит к выходу среднебюджетный смартфон с батареей на 7000 мАч. Сейчас в телефонах компании показатель самой емкой батареи составляет 6 100 мАч и такой АКБ установлен в Ace 3 Pro.

Информатор Digital Chat Station сообщил, что разработка этого телефона все еще на ранней стадии, поэтому его запуск пока далек. Предполагается, что он станет частью популярной серии Nord от OnePlus, но это пока только предположения.

Кроме того, есть информация о возможной разработке аккумулятора емкостью 6500 мАч для другого смартфона.

Предполагается, что в этой модели будет использоваться новая технология аккумуляторов с кремниевыми материалами.

Технология аккумуляторов Glacier оснащена кремниево-углеродным анодом, который обеспечивает более высокую плотность энергии на 23,1% по сравнению с графитовыми батареями при той же емкости. Это может позволить сделать аккумулятор более компактным.