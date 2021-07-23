Пару недель назад OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro были исключены Geekbench за манипуляции. Это произошло, когда отчет Anandtech показал, что устройства ограничивают производительность некоторых популярных приложений, но не делали этого при запуске приложений для тестирования. Интересно, что сама компания подтвердила свои действия, и теперь она даже анонсировала решение для того же самого.

OnePlus подтвердил, что OnePlus 9R, а также недавно выпущенный OnePlus Nord 2 также имеют оптимизацию производительности, такую ​​как OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Кроме того, бренд сообщил, что позволит пользователям отказаться от этого в следующем выпуске OxygenOS.

OnePlus сообщает, что его команда R&D в настоящее время работает над добавлением опции для включения/выключения этого оптимизированного режима. Говорят, что эта функция появится в одной из первых сборок OxygenOS 12.

Поскольку стабильный выпуск Android 12 ожидается к сентябрю, OxygenOS 12 также должна быть анонсирована примерно в то же время. Следовательно, мы ожидаем, что к концу 2021 года дебютирует переключатель так называемого «оптимизированного режима».

Кроме того, поскольку OnePlus уже слил кодовый из OxygenOS с ColorOS, мы можем ожидать больше возможностей OPPO программного обеспечения. Фактически, недавно анонсированный OnePlus Nord 2 с OxygenOS 11.3 со встроенной кодовой базой уже выглядит идентично ColorOS.

Источник — Astera.