OnePlus Clover станет самым бюджетным смартфоном бренда OnePlus

Когда OnePlus ворвался на сцену в 2014 году, OnePlus One произвел фурор, предложив доступную цену для телефона, который отказался идти на компромисс в отношении мощности или дизайна. Шесть лет спустя OnePlus по-прежнему продает одни из самых интересных Android-смартфонов на рынке, но по мере добавления функций и улучшения характеристик цены выросли, чтобы соответствовать телефонам более крупных брендов, а недавний OnePlus 8 Pro продается по розничной цене 899 долларов.

Похоже, что OnePlus может покинуть рынок среднего класса, но в прошлом месяце OnePlus Nord развеял эти опасения, снизив характеристики телефона, который продается по цене менее 500 долларов. Единственная проблема Nord для американских поклонников OnePlus заключалась в том, что он не вышел в США, но, согласно Android Central, OnePlus в настоящее время работает над телефоном начального уровня, который будет еще более доступным и будет доступен во всем мире.

Инсайдер сообщил, что телефон под кодовым названием Clover находится в разработке в OnePlus и что он будет иметь 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и будет работать на процессоре Snapdragon 460. Излишне говорить, что эти характеристики значительно ниже, чем то, что мы привыкли видеть у OnePlus, Samsung, Apple или любого другого ведущего бренда, поэтому телефон будет стоить около 200 долларов, когда он будет запущен до конца года. Фраза «бюджетный телефон» часто встречается, но это определенно будет.

OnePlus Clover явно не предназначен для конкуренции с iPhone 12 или Galaxy Note 20, но у него есть несколько выдающихся особенностей, в том числе батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и разъем для наушников 3,5 мм. OnePlus присоединился к толпе и отказался от 3,5-мм разъема несколько лет назад, но, по всей видимости, он вернется на самый дешевый телефон компании на сегодняшний день. А с огромной батареей Clover проработает два дня без подзарядки.

Еще одна интересная особенность OnePlus Clover — это тройная задняя камера с 13-мегапиксельным основным объективом и двумя 2-мегапиксельными объективами. Чтобы продать телефон за 200 долларов или меньше, придется пойти на серьезные жертвы, но похоже, что OnePlus делает все возможное, чтобы добавить премиальные функции в свой бюджетный телефон.