OnePlus расширил линейку продуктов в последние годы, и у бренда также есть линейка наушников в рамках серии OnePlus Buds. Под этим уже есть пара продуктов, и теперь компания готовится к запуску еще одного.

Он официально подтвердил, что OnePlus Buds Pro находится в разработке, а также сообщил, что наушники будут выпущены вместе со смартфоном OnePlus Nord 2 5G, который запланирован на 22 июля.

Как часть OnePlus Lab, компания также предлагает пользователям возможность испытать оба этих грядущих продукта — наушники Buds Pro и смартфон Nord 2 5G в преддверии официального запуска через пару недель.

До 17 июля компания принимает заявки на раннее тестирование обоих продуктов. Заинтересованным кандидатам предлагается указать контактную информацию, имя пользователя в сообществе, страну, возраст, текущие наушники и некоторые другие детали.

Китайская компания не раскрыла ничего, связанного с грядущими настоящими беспроводными наушниками, кроме подтверждения того, что ее имя — OnePlus Buds Pro. Однако название указывает на то, что он может быть похож на оригинальную модель с дополнительными премиальными функциями, такими как активное шумоподавление (ANC). Чтобы знать наверняка, нам придется дождаться официального запуска в конце этого месяца.

Источник — Astera.