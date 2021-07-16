OnePlus Buds Pro подтвердил наличие адаптивного шумоподавления

Несколько дней назад OnePlus подтвердил, что компания выпустит свои новейшие беспроводные наушники — OnePlus Buds Pro 22 июля вместе с OnePlus Nord 2 5G. Похоже, что бренд хочет составить конкуренцию Apple AirPods Pro со своими грядущими наушниками.

Теперь китайская компания представила новую функцию наушников TWS, подтвердив, что они будут иметь поддержку технологии «адаптивного шумоподавления». OnePlus Buds поставляются с «шумоподавлением окружающей среды», но не предлагают активного шумоподавления, чтобы конкурировать с предложениями высокого класса от других брендов.

Компания подтвердила, что Buds Pro будет поставляться с тремя собственными микрофонами, чтобы «отслеживать внешние шумы» и «интеллектуально производить шумоподавляющие счетные частоты». Однако мы узнаем о реальных характеристиках наушников после их официального выпуска.

Еще одна важная часть, которую OnePlus стремится решить с Buds Pro, — это время автономной работы. Было объявлено, что аккумулятор был обновлен и должен обеспечивать впечатляющее время автономной работы не менее 38 часов (с выключенным ANC). Кроме того, 10-минутная проводная зарядка корпуса Buds Pro обеспечит 10 часов автономной работы.

Что касается дизайна, то, как сообщается, он будет иметь матовый черный цвет с глянцевым металлическим покрытием на стойках, чтобы обеспечить лучший опыт работы и противостоять поту и пыли. Скорее всего, они будут очень похожи на Apple AirPods Pro. Даже оригинальные наушники компании Buds выглядят так же, как Apple AirPods, и их партия была конфискована таможней США как поддельные AirPods.

После запуска OnePlus Buds Pro будет конкурировать с такими, как Apple AirPods Pro и Galaxy Buds 2, среди других. Ожидается, что цена будет ниже 150 долларов, но чтобы знать наверняка, придется дождаться официального запуска.

Источник — Astera.