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OnePlus анонсировала новый пауэрбанк на 12 000 мАч со100-ватной зарядкой

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Компания OnePlus представила новое устройство — пауэрбанк, который можно использовать для зарядки других устройств. Он имеет способность быстрой зарядки на 100 Вт, что означает, что он может быстро зарядить совместимые устройства.

OnePlus анонсировала новый пауэрбанк на 12 000 мАч со100-ватной зарядкой

Пауэрбанк имеет ёмкость 12 000 мАч и состоит из двух частей: одна из них сделана из металла, а другая — из ребристого белого пластика. У него есть два порта: USB Type-A и USB Type-C. Рядом с портами находится продолговатый элемент, функция которого пока не раскрыта, но предположительно это кнопка для проверки уровня заряда.

Ожидается, что пауэрбанк будет поддерживать входную зарядку мощностью до 45 Вт, а максимальная мощность выхода составит 100 Вт. Однако пока нет информации о том, сможет ли одно устройство использовать всю эту мощность или она будет разделена между двумя портами.

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