OnePlus анонсировала новый пауэрбанк на 12 000 мАч со100-ватной зарядкой

Компания OnePlus представила новое устройство — пауэрбанк, который можно использовать для зарядки других устройств. Он имеет способность быстрой зарядки на 100 Вт, что означает, что он может быстро зарядить совместимые устройства.

Пауэрбанк имеет ёмкость 12 000 мАч и состоит из двух частей: одна из них сделана из металла, а другая — из ребристого белого пластика. У него есть два порта: USB Type-A и USB Type-C. Рядом с портами находится продолговатый элемент, функция которого пока не раскрыта, но предположительно это кнопка для проверки уровня заряда.

Ожидается, что пауэрбанк будет поддерживать входную зарядку мощностью до 45 Вт, а максимальная мощность выхода составит 100 Вт. Однако пока нет информации о том, сможет ли одно устройство использовать всю эту мощность или она будет разделена между двумя портами.