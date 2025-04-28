OnePlus анонсировала флагман 13s с экраном 6,32 дюйма и Snapdragon 8 Elite

Компания OnePlus официально подтвердила выход нового компактного флагманского смартфона OnePlus 13s. Бренд раскрыл ключевые детали устройства, включая его дизайн, размер дисплея и установленный процессор.

OnePlus 13s будет доступен в цветах Black Velvet и Pink Satin. У смартфона на правом боку расположены кнопка питания и качелька регулировки громкости, на левом — новая аппаратная клавиша. На нижней грани находятся слот для SIM-карты, порт USB-C, микрофон и динамик.

Новинка оснащена 6,32-дюймовым AMOLED-дисплеем, работающим на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, одного из самых мощных процессоров для Android-устройств. Несмотря на сходство с недавно представленным в Китае OnePlus 13T, пока неясно, будет ли 13s его международной версией. Дата официального запуска смартфона пока не объявлена.

Ожидается, что характеристики OnePlus 13s будут включать разрешение экрана 1,5K, частоту обновления 120 Гц и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Для съемки предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера, а на задней панели установлены две камеры: 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельный телефотомодуль с 2-кратным оптическим зумом.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 6260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Устройство будет работать под управлением оболочки ColorOS 15 на базе Android 15, а также оснастится металлическим корпусом с защитой от пыли и влаги по стандарту IP65, двумя стереодинамиками и новым функциональным ключом.

Конфигурации OnePlus 13s включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Для сравнения, OnePlus 13T в Китае стоит от 3399 юаней (примерно 465 долларов США) за версию 12 ГБ + 256 ГБ.