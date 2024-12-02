OnePlus Ace 5 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 появился в базе данных Geekbench

Смартфон OnePlus Ace 5 с номером модели PKG110 был замечен в базе данных Geekbench после множества утечек и слухов. В тестах он набрал 2212 баллов в одноядерном и 6961 балл в многоядерном режимах.

Эта модель будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти и процессором с кодовым названием «ананас» с тактовой частотой 3,30 ГГц, вероятно, это Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Также тест подтвердил наличие графического процессора Adreno 750 и операционной системы Android 15.

Ранее OnePlus анонсировала серию Ace 5 в Китае с чипом Snapdragon 8 Elite для модели Pro и другим процессором для стандартной версии. Рендер Ace 5, появившийся на Weibo, показывает, что смартфон будет иметь плоский экран и заднюю панель, похожую на OnePlus 13.

Ожидается, что на международном рынке Ace 5 будет переименован в OnePlus 13R. Эта модель также была замечена в базах данных Geekbench, FCC и SIRIM, что указывает на скорый выход устройства.