OnePlus 9T может появиться в третьем квартале

OnePlus, как сообщается, работает над флагманом OnePlus 9Т. Недавно один из источников заявил, что компания не будет запускать OnePlus 9T Pro вместе с телефоном 9T. Свежая информация, которой поделился другой аналитик, показывает, что OnePlus 9T может поставляться с ColorOS 11.

Согласно сообщению, OnePlus 9T 5G будет запущен в третьем квартале и будет работать на ColorOS 11. Он добавил, что в телефоне будет установлена ​​108-мегапиксельная система с четырьмя камерами Hasselblad. Он также заявил, что модели Pro для 9T не будет. Хотя OP9T может появиться с ColorOS 11 в Китае, неясно, будет ли глобальная версия также включать пользовательский скин OPPO. Следовательно, рекомендуется переваривать новую утечку с щепоткой соли.

Недавняя утечка утверждала, что OnePlus 9T будет оснащен гибким AMOLED-экраном LTPO Samsung E4, который предлагает разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Qualcomm недавно объявила о Snapdragon 888+ чип , который обеспечивает более быструю скорость тактирования , чем Snapdragon 888. Также стало известно, что SD888 + в будущем будет использоваться такими брендами, как ROG, Honor, Motorola, Vivo и Xiaomi. Поскольку OnePlus не упоминался, вполне вероятно, что он согласится на Snapdragon 888 SoC для 9T.

В прошлом году OnePlus 8T был анонсирован в октябре. Теперь, когда ожидается запуск OnePlus 9T в третьем квартале, компания может объявить о нем в сентябре. OnePlus Nord 2 также ожидается запуск в 3 -м квартале. На самом деле предполагается, что он будет запущен уже в этом месяце.

Отчеты показали, что он будет иметь 6,43-дюймовый дисплей FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц, 32-мегапиксельную переднюю камеру и систему с тройной камерой 50 + 8 + 2 мегапикселей. Ожидается, что Nord 2 также будет поставляться с чипом Dimensity 1200 , до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти, OxygenOS 11 и аккумулятором емкостью 4500 мАч с зарядкой Warp Charge 30T.

Источник — Astera.