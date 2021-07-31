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OnePlus 9R получил новое обновление с Bitmoji AOD

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OnePlus выпускает новое системное обновление для OnePlus 9R в Индии. Новое обновление программного обеспечения приходит почти через два месяца после предыдущего. Оно поставляется с номером сборки OxygenOS 11.2.4.4 и выпускается партиями.

OnePlus 9R получил новое обновление с Bitmoji AOD

Последняя сборка программного обеспечения включает новую функцию создания снимков экрана для AOD (Always-on Display). Это еще не все, в обновлении также добавлена ​​опция Bitmoji AOD.

Он оптимизирует управление контролем перегрева сторонних приложений, а также возможность быстрого ответа в некоторых сценариях. И последнее, но не менее важное: он также устраняет некоторые известные проблемы.

Источник — Astera.

OnePlus 9R
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