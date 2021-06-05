OnePlus 9R получает обновление для устранения проблем с разрядом аккумулятора

OnePlus 9R получает обновление для устранения проблем с разрядом аккумулятора05.06.2021 13:36
OnePlus выпускает новое обновление, чтобы исправить важную проблему с OnePlus 9R. О выходе обновления было объявлено вчера на официальных форумах.
Обновление поступает как OxygenOS 11.2.3.3 для устройства и, согласно журналу изменений, устраняет проблему энергопотребления, которая беспокоила устройство. Ниже представлен список изменений:
Система:
1. Сниженное энергопотребление в определенных сценариях.
2. Исправлены известные проблемы для лучшего опыта.
Обновление довольно маленькое — 106 МБ. Однако OnePlus заявляет, что оно будет разворачиваться поэтапно. Некоторые пользователи получат его перед более широким развертыванием, как только будет подтверждено отсутствие критических ошибок.
Источник — Astera.ru.
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