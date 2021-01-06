OnePlus 9 Pro получит поддержку беспроводной зарядки мощностью 45 Вт

OnePlus 9 Pro получит поддержку беспроводной зарядки мощностью 45 Вт07.01.2021 00:11
В прошлом году в OnePlus 8 Pro добавили возможность заряжать аккумулятор смартфона через 30-ваттную беспроводную зарядку.
В текущем году флагманский аппарат китайской компании получит поддержку 45 Вт беспроводной зарядки.
Об этом стало известно из официального тизера, который был опубликован в Сети. Такая поддержка будет реализована только в OnePlus 9 Pro.
За сколько быстрая беспроводная зарядка будет заряжать аккумулятор флагманского смартфона пока неизвестно.
Ожидается, что OnePlus 9 и 9 Pro будут представлены в марте или апреле 2021 года, а до того как появятся смартфоны китайский производитель выпустит браслет OnePlus Band.
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