OnePlus 9 Pro получит поддержку беспроводной зарядки мощностью 45 Вт

В прошлом году в OnePlus 8 Pro добавили возможность заряжать аккумулятор смартфона через 30-ваттную беспроводную зарядку.

В текущем году флагманский аппарат китайской компании получит поддержку 45 Вт беспроводной зарядки.

Об этом стало известно из официального тизера, который был опубликован в Сети. Такая поддержка будет реализована только в OnePlus 9 Pro.

За сколько быстрая беспроводная зарядка будет заряжать аккумулятор флагманского смартфона пока неизвестно.

Ожидается, что OnePlus 9 и 9 Pro будут представлены в марте или апреле 2021 года, а до того как появятся смартфоны китайский производитель выпустит браслет OnePlus Band.