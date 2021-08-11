OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition снова поступит в продажу

Пару месяцев назад, в июне, OnePlus выпустила ограниченную версию своего флагманского смартфона под названием OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition. Устройство поступило в продажу в том же месяце, когда было анонсировано. Теперь китайская компания запланировала еще одну продажу этой модели с ограниченным тиражом.

Главный операционный директор OnePlus Лю Фэншо подтвердил, что OnePlus 9 Pro Flash Silver Edition будет доступен для покупки 15 августа в 10:00 по местному времени. Его цена составляет 5499 юаней, что примерно равно 848 долларам.

Смартфон с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти разработан совместно OnePlus и японским художником Сора Ямаджи. Вместе с телефоном в комплект также входят футболка ограниченного выпуска и чехол для телефона, выполненные на том же языке дизайна.

Что касается спецификаций, он остается таким же, как и стандартный OnePlus 9 Pro, с 6,7-дюймовым дисплеем QHD + LTPO AMOLED с разрешением экрана 3216 X 1440 пикселей и плотностью пикселей 525PPI. Экран телефона предлагает панель с частотой обновления 120 Гц и защищен стеклом Corning Gorilla Glass .

Внизу он работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, который построен по 5-нм техпроцессу и содержит графический процессор Adreno 660. Что касается конфигурации камеры, есть установка с четырьмя задними камерами с брендом Hasselblad.

Основным датчиком на телефоне является 48-мегапиксельный датчик Sony IMX789 в сочетании с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX766. В то время как два других объектива включают 8-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельный монохромный сенсор. На передней панели находится 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX471 для селфи и видеозвонков.

Другие функции устройства включают установку двух стереодинамиков, порт зарядки Type-C и оптический датчик отпечатков пальцев на дисплее. Телефон работает под управлением OxygenOS 11 на базе Android 11 и оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает технологию Warp Charge мощностью 65 Вт, а также беспроводную зарядку 50 Вт.

Источник — Astera.